James und Davis - Rückkehr der Showtime-Lakers

Mit dem Erfolg in New Orleans haben die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA jetzt neun Siege in Folge gefeiert. LeBron James und Anthony Davis sind on fire. Die Lakers machen Spaß wie in alten Zeiten.