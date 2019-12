Video: 3. Liga: Braunschweig bezwingt Zwickau

Sportschau. . 03:41 Min. . Das Erste.

Zum Abschluss des 17. Spieltags in der 3. Liga trifft Braunschweig auf Zwickau. Die Eintracht fährt den zweiten Heimsieg in Folge ein und klettert in der Tabelle auf Rang drei. | video