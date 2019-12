Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:38 Min. . ARD.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verpasst nach Niederlage in Wolfsburg den Sprung an die Tabellenspitze und Schalke klettert nach Sieg über Frankfurt auf Tabellenplatz vier. In der 2. Liga kann der HSV den Rückstand auf Bielefeld nicht wesentlich verkürzen. Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen belegt die deutsche Männer-Staffel Platz 2. | audio