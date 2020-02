Nächste Bestmarke für Doncic - 21. Triple Double für die "Mavs"

Video: Deutschland-Achter: Das Corona-Virus stört die Olympia-Vorbereitung

Durch das Corona-Virus ergeben sich auch für den Spitzensport Probleme. So musste der deutsche Ruder-Achter in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele sein Trainingslager in Italien absagen und umplanen. | video