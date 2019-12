Video: Super-G Gröden: Dreßen starker Dritter

Sportschau. . 00:45 Min. . Das Erste.

Thomas Dreßen hat in seiner bislang traumhaften Comeback-Saison für ein weiteres Glanzlicht gesorgt. Drei Wochen nach seinem Abfahrtssieg in Lake Louise fuhr der 26-Jährige beim mehrmals unterbrochenen Super-G auf der vernebelten "Saslong" in Gröden auf den dritten Rang. | video