Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren.

Die Hausherren setzten sich am Sonntagabend (23.02.2020, Ortszeit) mit 131:103 gegen Verfolger San Antonio Spurs durch und belegen mit 35 Siegen aus 57 Spielen den sechsten Platz in der Western Conference.

Der 26-jährige Schröder steuerte 13 Punkte, drei Rebounds und sechs Assists bei. "Wir spielen uneigennützig. Das ist die Vorgabe unseres Trainers und es ist toll, das zu sehen" , sagte Schröder: "Wir waren aktiv und haben den Ball gut bewegt." Erstmals in der Klubgeschichte punkteten acht Thunder-Spieler zweistellig.Vorentscheidend war ein 16:0-Lauf von OKC vor der Pause.

Boston verliert knapp

Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics hingegen einen Sieg knapp verpasst. In einem nervenaufreibenden Spitzenspiel unterlag der Rekordmeister mit 112:114 (54:56) bei den Los Angeles Lakers.

Im packenden Duell zwischen dem 16-maligen und 17-maligen NBA-Champions reichten Boston auch 41 Punkte von Allstar Jayson Tatum nicht zum Sieg. Die Gäste waren in Gedenken an die im Januar tödlich verunglückte Lakers-Legende Kobe Bryant mit lilafarbenen Schweißbändern am Arm angetreten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Theis macht 16 Punkte

Der 27 Jahre alte Theis, der am Freitag mit 25 Punkten und 16 Rebounds noch das beste Spiel seiner bisherigen Karriere gezeigt hatte, stand in der Startformation und legte diesmal 16 Punkte auf. In der Schlussminute musste er aufgrund seines sechsten Fouls vorzeitig vom Feld.

Durch den fünften Sieg nacheinander festigten die Lakers, die erst im Schlussabschnitt für die Entscheidung gesorgt hatten, die Spitzenposition in der Western Conference. Boston liegt im Osten auf Platz drei und damit auf Playoff-Kurs.

Wagner und Bonga unterliegen

Enttäuschend verlief hingegen der Abend von Moritz Wagner und Isaac Bonga mit den Washington Wizards. Sie unterlagen beim Tabellennachbarn Chicago Bulls mit 117:126, obwohl ihr Mitspieler Bradley Beal mit 53 Punkten einen Karriere-Bestwert aufstellte.

Das deutsche Duo stand jeweils 15 Minuten auf dem Parkett. Wagner erzielte vier, Bonga zwei Punkte. Die Wizards liegen derzeit außerhalb der Playoff-Plätze in der Eastern Conference.

dpa, sid | Stand: 24.02.2020, 07:05