NBA - Schröder führt Oklahoma zum dritten Sieg in Folge

Der 26-jährige Braunschweiger war mit 27 Punkten der Topscorer beim 104:90 (51:47) der Thunder gegen die Utah Jazz am Montag (09.12.2019/Ortszeit). Bei den Gastgebern war Allstar Donovan Mitchell mit 26 Punkten am erfolgreichsten. OKC liegt aktuell auf dem siebten Platz in der Western Conference.

"Jeder hat eine unglaubliche Energie gehabt. Offensiv haben wir mit Tempo gespielt und den Ball bewegt. Wir sind auf einem guten Weg" , sagte der 26-Jährige. Schröder kommt in dieser Saison bei Einsätzen, die am Folgetag eines vorherigen Spiels stattfinden, im Schnitt auf starke 26 Punkte. Dafür müsse man "bereit und ausgeruht sein ", erklärte der Point Guard.

Die Boston Celtics konnten sich mit 110:88 (53:40) gegen die Cleveland Cavaliers durchsetzen. Der 27 Jahre alte Daniel Theis erzielte zehn Punkte beim Heimsieg seines Teams. Aufbauspieler Kemba Walker war mit 22 Punkten Bostons Top-Performer. Die Celtics belegen nach dem vierten Sieg in Serie den zweiten Platz im Osten.

dpa,red | Stand: 10.12.2019, 07:45