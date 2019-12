Schröder trumpft in der NBA auf

Ein überzeugender Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem Sieg über Meisterschaftsanwärter Los Angeles Clippers verholfen.

Beim 118:112 (57:63) gegen die Kalifornier erzielte der deutsche Nationalspieler 16 seiner 28 Punkte in einem starken vierten Viertel. Schröders Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander, der vor der Saison im Tausch für Superstar Paul George von den Clippers gekommen war, kam auf 32 Punkte.

Daniel Theis bleibt ohne Punkt

Für Oklahoma war es der vierte Sieg nacheinander und der 15. insgesamt. Damit weist OKC erstmals in dieser Saison eine positive Bilanz auf und steht weiter auf einem Play-off-Platz.

Erfolgreich waren auch die Boston Celtics beim 119:93 gegen die Charlotte Hornets - Nationalspieler Daniel Theis konnte dazu allerdings nur einen geringen Beitrag leisten. Er kam als Starter in lediglich 15 Einsatzminuten auf fünf Rebounds und drei Assists, blieb aber ohne Punkte. Topscorer war Jayson Tatum mit 39 Punkten.

Lakers verlieren erneut

Ohne Superstar LeBron James kassierten die Los Angeles Lakers die dritte Heimniederlage in dieser Saison. Beim deutlichen 104:128 gegen die Denver Nuggets fehlte James, der bislang im Schnitt auf knapp 26 Punkte pro Spiel kommt, wegen einer Muskelverletzung.Trotz der dritten Pleite in Folge liegen die Lakers weiter an der Spitze im Westen.

Die Dallas Mavericks und Maxi Kleber zogen derweil gegen Titelverteidiger Toronto Raptors knapp mit 107:110 (51:42) den Kürzeren. Der 27 Jahre alte Kleber verbuchte sieben Punkte.

sid, dpa | Stand: 23.12.2019, 07:47