Spektakulärer Wechsel: NBA-Star Kevin Durant nach Brooklyn

Das hat der 30-Jährige in der Nacht zu Montag (01.07.19) bekanntgegeben. Durant, der drei Jahre für die Warriors gespielt hatte, soll in New York laut Medienberichten in vier Jahren 164 Millionen Dollar (145 Millionen Euro) verdienen. Der zweimalige MVP der NBA-Finalserie wird möglicherweise die komplette Saison 2019/20 wegen seiner gerissenen Achillessehne verpassen.

"Kevin Durant hat bestätigt, dass er einen Max-Vertrag mit den Brooklyn Nets unterschreiben wird, sobald die Transfersperre am 6. Juli aufgehoben wird", hieß es auf dem Instagram-Account von "The Boardroom". The Boardroom ist eine Online-Serie zum Thema Sport und Wirtschaft, die von Durant und seinem Geschäftspartner Rich Kleiman produziert wird.

Irving und Jordan könnten folgen

Bei den Nets dürfte Durant auf Spielmacher Kyrie Irving treffen, den es von den Boston Celtics ebenfalls nach Brooklyn zieht. Auch Durants Freund DeAndre Jordan (New York Knicks) soll Medienberichten zufolge dort unterschreiben.

NBA-Champion 2017 und 2018

Der zweimalige Olympiasieger Durant hat mit Golden State 2017 und 2018 den Titel in der NBA gewonnen. In der jüngsten Finalserie stoppte den Forward die schwere Verletzung, die er in Spiel fünf erlitt - der Titel ging an die Toronto Raptors.

dpa/sid | Stand: 01.07.2019, 07:26