Nun fehlt den Raptors nur noch ein Sieg in der Best-of-Seven-Serie. In der Nacht zum Sonntag kann das Team um Starspieler Kawhi Leonard zu Hause alles klar machen.

Die Raptors haben es seit ihrer Gründung 1995 noch nie bis in die letzte Play-off-Runde geschafft. Der bislang größte Erfolg war der Halbfinaleinzug in der Saison 2015/16, damals scheiterte Toronto am späteren Meister Cleveland Cavaliers (2:4).

Kommen die Raptors weiter, treffen sie auf Titelverteidiger Golden State Warriors. Leonard erzielte 15 seiner 35 Punkte im letzten Viertel, der Topscorer des Spiels traf fünf Dreier und durchbrach die 30er-Marke zum elften Mal in der laufenden Meisterrunde. Die Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo, der auf 24 Zähler kam, verloren erstmals in dieser Saison drei Spiele in Serie.

sid | Stand: 24.05.2019, 07:33