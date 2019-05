Angeführt von Kyle Lowry, der 25 Punkte erzielte, gewann das einzige NBA -Team aus Kanada deutlich mit 120:102 und stellte in der Best-of-Seven-Serie auf 2:2. Spiel fünf findet am Donnerstag in Milwaukee statt, bislang endeten alle vier Duelle mit einem Heimsieg.

Leonard sorgt für Schrecksekunde

Raptors-Star Kawhi Leonard, der angeschlagen in die Begegnung gegangen war, kam auf 19 Punkte. Leonard sorgte für eine Schrecksekunde bei den Toronto-Fans, als er nach einem Dunk gegen Bucks-Star Giannis Antetokounmpo hart landete und sich anschließend das linke Bein hielt. Leonard spielte dennoch weiter.

"Ich denke, dass bei ihm alles in Ordnung ist" , sagte Toronto-Coach Nick Nurse. Bereits das Finale erreicht hat Titelverteidiger Golden State Warriors. Der Meister schaltete die Portland Trail Blazers mit 4:0 aus und steht zum fünften Mal nacheinander in der Serie um den Titel.

sid | Stand: 22.05.2019, 07:33