Die Bucks fegten in der Nacht (08.11.2018, Ortszeit) die Warriors mit 134:111 aus der Halle. Nach acht Siegen in Folge kassierte der aktuelle Meister der nordamerikanischen Basketballliga NBA somit eine deftige Heimpleite gegen Giannis Antetokounmpo und Co.

Damit untermauert Milwaukee seine Ambitionen auf den Top-Platz in der Eastern Conference. Grieche Antetokounmpo dominierte auf dem Court mit 24 Punkten und neun Rebounds und bekam Unterstützung von seinem Point Guard Eric Bledsoe (26 Punkte, sechs Assists), der die Comeback-Versuche des Champions immer wieder im Keim erstickte.

Stephen Curry verletzt sich

Die Warriors mussten ab dem dritten Viertel auf einen ihrer Stars verzichten. Stephen Curry verletzte sich nach 26 Minuten Spielzeit im Adduktorenbereich und musste den Rest der Partie passen. Damit fehlte Golden State neben Allrounder Draymond Green eine weitere wichtige Stütze.

Siebter Sieg in Serie für "OKC"

Derweil feierte Nationalspieler Dennis Schröder mit Oklahoma City Thunder den siebten Sieg in Serie. Gegen die als Titelkandidat in die Saison gestarteten Houston Rockets um Schröders Nationalmannschaftskollegen Isaiah Hartenstein gewann "OKC" 98:90.

In Abwesenheit des verletzten Spielmachers Russell Westbrook kam Schröder erneut in der Startformation zum Einsatz und verbuchte in 33 Minuten 14 Punkte, sechs Rebounds sowie fünf Assists. Bester Werfer bei Oklahoma war Paul George (20).

Rookie Hartenstein blieb in sechs Minuten Einsatzzeit ohne Korberfolg, schnappte sich aber drei Rebounds. "OKC" hat nun sieben Siege und vier Niederlagen in seiner Bilanz. Gegen Houston (4:6) überzeugte erneut vor allem die Defense, der Gegner kam auf eine Trefferquote von nur 38 Prozent.

red/sid | Stand: 09.11.2018, 09:48