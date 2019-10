Die Lakers mussten sich am Dienstag (22.10.2019/Ortszeit) den Los Angeles Clippers mit 102:112 (54:62) geschlagen geben. Der 34 Jahre alte James erzielte 18 Punkte, holte neun Rebounds und verteilte acht Assists. Er verursachte jedoch auch fünf Ballverluste. Der wertvollste Spieler der vergangenen Finalserie, Kawhi Leonard, kam in seinem Debüt für die Clippers auf 30 Zähler, sechs Rebounds und fünf Assists.

Entscheidend für die Niederlage der Lakers waren die Bankspieler, die nur 16 Punkte beisteuerten. Die Clippers-Reserve brachte es dagegen auf 60 Zähler.

Knapper Sieg für Meister Toronto

Mit einem umkämpften Sieg in der Verlängerung ist Titelverteidiger Toronto in die Saison gestartet. Die Raptors hatten im Duell mit New Orleans, das auf sein 130-kg-Kraftpaket Zion Williamson verzichten musste, seine überragenden Akteure in Pascal Siakam und Fred VanVleet, die beide jeweils auf 34 Punkte kamen. Power Forward Siakam steuerte zudem 18 Rebounds bei.

