Die Celtics gewannen am Mittwoch (26.12.19) bei Titelverteidiger Toronto Raptors klar mit 118:102 (55:47). Der 27 Jahre alte Theis, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte beim vierten Sieg in Folge 13 Punkte und holte sechs Rebounds. Bostons Jaylen Brown war mit 30 Punkten der Topscorer der Partie. Aufbauspieler Kemba Walker steuerte 22 Punkte zum Erfolg bei.

Niederlage für LeBron James und seine Lakers

Mit 21 Siegen aus 28 Spielen liegen die Celtics weiter auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. Für Toronto war es die zehnte Niederlage im 31. Saisonspiel. LeBron James verlor dagegen mit den Los Angeles Lakers das Stadtderby gegen die Clippers und kassierte die vierte Niederlage in Folge mit dem Ex-Meister. Die Lakers unterlagen 106:111 (63:51). Der 34 Jahre alte James erzielte 23 Punkte, verteilte zehn Assists und holte neun Rebounds.

Anthony Davis (24 Punkte) und Kyle Kuzma (25 Punkte) erzielten die meisten Punkte für die Lakers. Der Topscorer der Partie war Clippers-Forward Kawhi Leonard mit 35 Punkten, der in der Vorsaison noch entscheidend am Meistertitel der Toronto Raptors beteiligt war. Der wertvollste Spieler der Finalserie verbuchte zudem zwölf Rebounds. Die Lakers bleiben trotz der Negativserie mit 24 Siegen bei sieben Niederlagen an der Spitze der Western Conference. Die Clippers sind mit 23 Siegen aus 33 Spielen aktuell Dritter.

Starker Auftritt von Joel Embiid

Center Joel Embiid führte die Philadelphia 76ers mit 31 Punkten zu einem 121:109 (69:48) gegen die Milwaukee Bucks. Sein Mitspieler Ben Simmons kam auf 15 Punkte und 14 Assists beim Heimerfolg. Die Sixers liegen auf Platz vier im Osten. Milwaukee ist mit lediglich fünf Niederlagen weiter Erster.

sid, dpa | Stand: 26.12.2019, 10:49