Die Texaner besiegten am Mittwoch (20.11.2019/Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga den kriselnden Vizemeister mit 142:94 (74:38). Dallas belegt nach dem dritten Sieg in Folge den sechsten Tabellenplatz in der Western Conference.

Der 20-jährige Jahre alte Doncic erzielte mit 35 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein zweites Triple-Double in Folge. Er ist zudem der erste Spieler seit Allen Iverson im Jahr 2003, der in einem Viertel mehr Punkte, Rebounds und Assists verbuchen konnte als das gesamte gegnerische Team zusammen.

Am Mittwoch gelang ihm dieses Kunststück mit 22 Punkten, fünf Rebounds und fünf Assists im ersten Viertel. "Er ist ein ganz besonderer Spieler mit einem ganz besonderen Lauf" , sagte Mavericks-Trainer Rick Carlisle. Der Würzburger Maxi Kleber steuerte drei Punkte und sechs Rebounds zum Sieg der "Mavs" bei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wagner siegt mit den Wizards

Nachwuchscenter Moritz Wagner und die Washington Wizards konnten sich mit 138:132 (63:68) gegen die San Antonio Spurs durchsetzen. Der 22 Jahre alte Berliner erzielte 13 Punkte und holte sechs Rebounds beim Heimsieg in der US-Hauptstadt. Der 20-jährige Isaac Bonga kam nicht zum Einsatz.

Pleiten für Hartenstein und Theis

Die Houston Rockets zogen gegen die Denver Nuggets mit 95:105 (51:54) den Kürzeren. Der 21-jährige Isaiah Hartenstein erzielte zwei Punkte bei der Niederlage der Rockets.

Daniel Theis und die Boston Celtics verloren bei den Los Angeles Clippers mit 104:107 (42:40, 97:97) nach Verlängerung. Der 27 Jahre alte Theis verbuchte acht Punkte und holte 14 Rebounds.

sid/dpa | Stand: 21.11.2019, 07:00