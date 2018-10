Favoriten, Deutsche, Superstars - die NBA-Saison

Die Favoritenfrage stellt sich eigentlich nicht. Der Top-Titelanwärter sind wie auch in den letzten Jahren die Golden State Warriors. Das Team, das drei der letzten vier Meisterschaften gewann, wurde im Sommer in der Spitze noch einmal durch die Verpflichtung von Center DeMarcus Cousins verstärkt. Der Big Man wird nach einem Achillessehnenriss zwar erst im späteren Saisonverlauf beim Team erwartet, doch auch ohne ihn haben Stephen Curry, Kevin Durant und Co. ja bereits mehrfach bewiesen, dass sie wohl zu den besten NBA -Teams aller Zeiten gehören.

Stark besetztes Boston

Natürlich gibt es aber auch Teams, die sich die Hoffnung machen, Golden State vom Thron stoßen zu können. Da in den Finals traditionell ein West-Team (Golden State?) auf ein Ost-Team treffen wird, dürfen hier die Boston Celtics als realistischster Kandidat gelten. Der Rekordchampion hat ein extrem junges Team, das schon in der letzten Spielzeit im Ost-Finale nur am alles überragenden LeBron James und dessen Cleveland Cavaliers scheiterte.

Nun sind die damals verletzten Superstars Gordon Hayward und Kyrie Irving wieder dabei - wohl kein Team hat einen in der Breite so hochkarätig besetzten Kader. Stimmt die Chemie zwischen Hayward, der die komplette letzte Spielzeit verpasste, und den jungen Kollegen und machen die Talente ihren nächsten Entwicklungsschritt, sind die Celtics ein legitimer Titelkandidat.

Philadelphia und Raptors auch mit Chancen?

Dahinter stehen im Osten nicht die Cavaliers, die durch den Abgang von James wohl eher um eine Playoff-Teilnahme anstatt um den Titel spielen, sondern möglicherweise die Philadelphia 76ers. Ähnlich wie bei Boston sind die Topspieler (Ben Simmons, Joel Embiid, Dario Saric und - wenn er denn wieder voll einsatzfähig ist - Markelle Fultz) noch jung und dürften in den nächsten Jahren, sofern sie ihre bereits prall gefüllte Krankenakte jetzt endlich mal geschlossen haben, für Furore in der Stadt der brüderlichen Liebe sorgen.

Möglichweweise sprechen auch die Toronto Raptors, die zwar ihre Identifikationsfigur DeMar DeRozan abgegeben, aber dafür in Kawhi Leonard einen absoluten Superstar bekommen haben, ebenfalls noch ein Wörtchen mit. Hinter diesen drei Teams dürfte aber aus dem Osten keines in der Lage sein, die Warriors zu gefährden.

Houston, Oklahoma, Portland

Im hochkarätig besetzten Westen ist das Feld hinter Golden State etwas größer. Legitime Titelchancen haben die Houston Rockets, die in den vergangenen West-Finals das einzige Team der Saison waren, das dem späteren Champion wirklich gefährlich wurde. Funktioniert das Team um MVP James Harden und Chris Paul weiterhin so gut wie zuletzt und schlägt Neuverpflichtung Carmelo Anthony auf seine alten Tage noch einmal ein, ist einiges möglich. Die Abgänge von den starken Verteidigern Trevor Ariza und Luc Mbah a Moute tun allerdings weh.

Während sich die Oklahoma City Thunder mit dem neuen Point-Guard-Tandem aus Russell Westbrook und Dennis Schröder und die Portland Trail Blazers auch durchaus Titelchancen ausrechnen, müssen an dieser Stelle erstmals seit Jahren auch noch die Los Angeles Lakers genannt werden. Ein Team, das LeBron James verpflichtet, ist zu fast allem in der Lage.

Spektakuläre Lakers als Stolperstein?

Schaut man auf den sonstigen Kader der Lakers, muss man zwar sagen, dass dieser zwar durchaus vielversprechend ist, aber eigentlich nicht mit dem der anderen "echten" Titelanwärter mithalten kann. Das war letzte Saison in Cleveland aber auch so und der "King" hievte die Truppe trotzdem bis in die Finals. Mit Brandon Ingram, Lonzo Ball und Kyle Kuzma bekommt James drei Rohdiamanten an die Seite, die er weiter formen soll, mit Rajon Rondo einen der erfahrensten und besten Passgeber der Liga und auch sonst bietet der Kader, in dem in Moritz Wagner und Isaac Bonga auch zwei Deutsche stehen, durchaus Potenzial für spektakulären und erfolgreichen Basketball.

Grundsätzlich dürften die Lakers (noch) nicht bereit für den Titel sein. James unterschrieb langfristig in der Stadt der Engel und soll dabei helfen, das Team, das seit 2012/13 nicht mehr die Playoffs erreichen konnte, mittelfristig wieder zu einem echten Contender zu machen. In dieser Spielzeit dürften die Lakers zumindest die Playoffs wieder erreichen und dort das West-Team sein, gegen das keiner der Topfavoriten antreten will. Stichwort: Stolperpotenzial.

Die Rolle der Deutschen

Noch nie spielten übrigens so viele deutsche Spieler in der Liga. Sieben sind es insgesamt. Ihre Rollen und die Lage ihrer Teams ist unterschiedlich.

Dirk Nowitzki und Maxi Kleber (beide Dallas Mavericks): Der Superstar Nowitzki spielt seine 21. NBA-Saison für die Mavericks - Liga-Rekord. Erstmals wird er allerdings wohl meist von der Bank ins Spiel kommen, zunächst ist er ohnehin verletzt. Als Mentor und Franchise-Ikone ist seine Rolle dennoch weiterhin wichtig. Kleber ist ebenfalls eher als Rotationsspieler eingeplant, dürfte nach seiner soliden Debüt-Saison aber auf seine Minuten kommen.