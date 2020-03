Das teilte die nordamerikanische Liga am Mittwochabend (11.03.2020) mit. Nach der italienischen Fußball-Liga Serie A ist die NBA die zweite ganz große Sportliga, die ihre Saison wegen der Pandemie unterbricht. Die Entscheidung gilt nach Angaben der NBA auf unbestimmte Zeit. Unmittelbar zuvor war die NBA-Partie zwischen den Oklahoma City Thunder um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder und den Utah Jazz kurzfristig abgesagt worden.

Zuschauer müssen Halle verlassen

Nach Angaben von US-Medien war der Grund für die Entscheidung das Unwohlsein von Jazz-Spieler Rudy Gobert und die Sorge um einen Covid-19-Fall. Ohne einen Namen zu nennen, bestätigte die NBA einen positiv getesteten Spieler der Utah Jazz. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, standen die Spieler auf dem Platz, als die Schiedsrichter sich versammelten und die Mannschaften wenig später vom Feld schickten. Nach einer Zeit mit diversen Unterhaltungsaktionen auf dem Spielfeld wurden Zuschauer etwa eine halbe Stunde nach dem geplanten Spielbeginn über die Absage wegen "unvorhersehbarer Umstände" per Durchsage informiert und dazu aufgefordert, die Halle zu verlassen.

Eine Stunde nach der Entscheidung der NBA, die Saison bis auf Weiteres zu unterbrechen, wurde auch die Partie der New Orleans Pelicans gegen die Sacramento Kings abgesagt. Zunächst hatte die Liga in ihrer Mitteilung noch davon gesprochen, dass die Unterbrechung erst nach den Mittwochabendspielen gelten soll. Der 113:97-Sieg der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets war damit auf unbestimmte Zeit die vorerst letzte gespielte NBA-Partie.

Cuban: Wie in einem Film

In den vergangenen Tagen hatte die Liga ihren Teams schon strikte Maßnahmen verordnet und etwa das Betreten der Umkleideräume auf Spieler und Betreuer begrenzt. In den USA haben Journalisten üblicherweise vor und nach Spielen Zugang für Interviews. Die Partie der Golden State Warriors gegen die Brooklyn Nets hätte am Donnerstag nur ohne Fans in der Arena in San Francisco ausgetragen werden dürfen.

"Die NBA wird diese Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen" , hieß es in der Mitteilung. Dallas-Mavericks-Boss Mark Cuban sagte: "Das ist verrückt, das kann nicht wahr sein. Das scheint aus einem Film zu sein, nicht aus der Realität" . Cuban betonte, es gehe nun nicht mehr um Basketball. "Wenn das hier einfach explodiert, dann denkst du an deine Familie und möchtest sicher gehen, dass du das richtige tust" , sagte der Chef von Nationalspieler Maxi Kleber.

LeBron James: Man sollte 2020 absagen

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat sich in einem Tweet zur NBA-Pause auf unbestimmte Zeit geäußert und auch Bezug genommen auf den Tod von Kobe Bryant. "Man, wir sagen Sportveranstaltungen ab, Schule, Büroarbeit usw. Was wir wirklich absagen sollten, ist 2020. Verdammt, das waren drei harte Monate" , schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend. "Gottes Segen und passt auf euch auf."

red, sid, dpa | Stand: 12.03.2020, 07:28