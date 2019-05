Das Team um Superstar Stephen Curry schaffte damit den "Sweep" und entschied die Best-of-Seven-Serie in den Conference Finals auf schnellstem Wege mit 4:0 für sich.

Warriors auf Spuren der Rekord-Celtics

Gegner der Warriors im Kampf um die siebte Meisterschaft der Klubgeschichte sind die Toronto Raptors oder die Milwaukee Bucks. In der Serie steht es 2:1 für Hauptrundensieger Milwaukee. Das Finale beginnt am 30. Mai (Ortszeit). Die Boston Celtics standen von 1957 bis 1966 ununterbrochen im Finale. In den 80er Jahren schaffte es der Rekordmeister viermal nacheinander so weit (1984-1987), wie Golden State und die Cleveland Cavaliers seit 2015. Die Warriors spielen um den ersten NBA-Hattrick seit 2002, damals hatten die Los Angeles Lakers zum dritten Mal nacheinander triumphiert.

Curry mit erneuter Galavorstellung

Entscheidender Mann beim vierten Spiel in Portland war erneut Stephen Curry. Der Superstar des Teams aus Oakland verbuchte mit 37 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists ein Triple-Double, auch Teamkollege Draymond Green kam in diesen drei Kategorien auf zweistellige Werte (18, 14, 11). Die Gäste lagen im dritten Viertel zwischenzeitlich mit 17 Punkten zurück, drehten aber noch das Spiel.

sid/dpa/red | Stand: 21.05.2019, 07:15