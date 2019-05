Portland setzte sich im entscheidenden siebten Spiel bei den Denver Nuggets 100:96 durch, Toronto gewann die Best-of-Seven-Serie gegen die Philadelphia 76ers durch einen 92:90-Heimsieg ebenfalls mit 4:3. Portland, das in CJ McCollum (37 Punkte) seinen besten Werfer hatte, trifft im Westen auf Meister Golden State Warriors. Dabei kommt es zum Familienduell. Seth Curry (Portland) misst sich mit seinem berühmten älteren Bruder Stephen (Golden State).

Leonard mit der Schlusssirene

Toronto spielt im Westen dank Matchwinner Kawhi Leonard gegen Hauptrundensieger Milwaukee Bucks. Der dreimalige Allstar, vor der Saison im Rahmen eines Trades mit den San Antonio Spurs zu den Kanadiern gekommen, traf mit der Schlusssirene zum Sieg. Der NBA-Champion von 2014 kam auf 41 Punkte. Am Dienstag (Ortszeit) steht in Oakland das erste Duell zwischen den Warriors und den Trail Blazers auf dem Programm. Die Serie zwischen Milwaukee und Toronto beginnt am Mittwoch. Die Raptors sind im Halbfinale das einzige Team, das noch nie Meister wurde.

sid/dpa | Stand: 13.05.2019, 07:25