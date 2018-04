Basketball

NBA - Auftaktsiege für Boston und Houston

Die Boston Celtics haben in der Best-of-seven-Serie gegen die Milwaukee Bucks Spiel eins für sich entschieden. In den Play-offs der nordamerikanischen Basektball-Liga (NBA) siegten die Celtics am Sonntagabend (15.04.18) in eigener Halle mit 113:107 (44:47) nach Verlängerung.