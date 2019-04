Nationalspieler Dennis Schröder ist mit Oklahoma City Thunder mit einer Niederlage in die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet. Bei den Portland Trail Blazers unterlag das Team mit dem deutschen Spielmacher 99:104, damit steht es in der "best-of-seven"-Serie 0:1.

Schröder erwischte einen schwachen Abend. Nur fünf seiner insgesamt 17 Würfe aus dem Feld waren erfolgreich, alle sieben Dreierversuche gingen daneben. Am Ende kam der 25-Jährige auf elf Punkte. OKC lag zwischenzeitlich 19 Punkte zurück, hatte aber bis zum Schluss eine Siegchance, auch dank ihres Topscorers Paul George (26 Punkte). Superstar Russell Westbrook erreichte sogar mit 24 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists ein "Triple-Double", zweistellige Werte in drei Kategorien - dennoch reichte es am Ende nicht für OKC.

Erfolgreicher Auftakt für Celtics und Theis

Für Daniel Theis, den zweiten deutschen Nationalspieler in den NBA-Play-offs, gab es mit den Boston Celtics einen erfolgreichen Auftakt. Der Rekordmeister von der Ostküste gewann gegen die Indiana Pacers 84:74, Theis kam 4:33 Minuten zum Einsatz und sammelte drei Rebounds. Das zweite Spiel der Serie findet in Indianapolis statt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bucks senden erstes Ausrufezeichen

Hauptrundensieger Milwaukee Bucks wurde zum Auftakt der Play-offs seiner Rolle als Mitfavorit gerecht. Die Bucks fegten die Detroit Pistons mit 121:86 aus der Halle, dem griechischen Jungstar Giannis Antetokounmpo gelang mit 24 Punkten und 17 Rebounds ein "Double-Double".

Ähnlich souverän präsentierten sich die Houston Rockets um Superstar James Harden beim 122:90 gegen Utah Jazz. "The Beard" Harden, bester Shooting Guard der NBA, verpasste mit 29 Punkten, acht Rebounds und zehn Assists nur knapp ein "Triple-Double".

red/sid | Stand: 15.04.2019, 07:30