Am Samstag hatte Toronto einen 30-Punkte-Rückstand im letzten Viertel gegen Dallas noch gedreht. Aaron Holiday war mit zwei Dreiern in der Verlängerung der Matchwinner der Pacers. Je 24 Punkte erzielten T.J. Warren und Myles Turner. Bester Werfer der Toronto Raptors war Kyle Lowry mit 30 Punkten. Beim 121:115 der Washington Wizards im Madison Square Garden gegen die New York Knicks stand Nationalspieler Isaac Bonga elf Minuten auf dem Parkett. Der 20-Jährige steuerte vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists zum Sieg der Wizards bei.

Dennis Schröder geehrt

Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder hat direkt nach dem 62. Spieltag ein tolles Weihnachtsgeschenk erhalten: Er wurde als NBA-Spieler der Woche geehrt. Der Point Guard von Oklahoma City Thunder erhielt die Auszeichung für die Western Conference, im Osten wurde Kyle Lowry von Meister Toronto Raptors ausgezeichnet. Schröder ist der erste deutsche Spieler der Woche seit Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) im April 2014.

In den vergangenen vier Spielen glänzte der 26-Jährige mit durchschnittlich 25,3 Punkten, darunter mit 31 Zählern gegen Memphis eine persönliche Saisonbestleistung.

sid, dpa | Stand: 24.12.2019, 11:24