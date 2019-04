Die Warriors verloren am Montag (15.04.2019, Ortszeit) trotz einer zwischenzeitlichen 31-Punkte-Führung das zweite Spiel der Erstrundenserie gegen die Clippers mit 131:135 (50:73). Lou Williams führte Los Angeles mit 36 Punkten und elf Assists zum Comeback-Erfolg in Oakland. Montrezl Harrell (25 Punkte/zehn Rebounds) und Danilo Gallinari (24 Punkte) konnten ebenfalls überzeugen.

Bei den Gastgebern war der zweifache Liga- MVP (wertvollster Spieler) Stephen Curry mit 29 Punkten am erfolgreichsten. Superstar Kevin Durant kam auf 21 Punkte. Warriors-Center DeMarcus Cousins fehlte seinem Team, nachdem er sich bereits im ersten Viertel verletzt hatte. In der "best-of-seven"-Serie steht es nach zwei Spielen 1:1. Das dritte Spiel der Serie wird am Donnerstag in Los Angeles ausgetragen.

Philadelphia gleicht gegen Brooklyn aus

In der Serie zwischen den Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets steht es nach einem 145:123 (65:64)-Heimerfolg der Sixers ebenfalls 1:1. Philadelphia gelang ein überragendes drittes Viertel, in dem das Team 51 Punkte erzielte und damit den Play-off-Rekord einstellte. Ben Simmons (18 Punkte/zwölf Assists/zehn Rebounds) verbuchte das zweite Play-off-"Triple-Double" seiner Karriere.

red/sid | Stand: 16.04.2019, 07:30