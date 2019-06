Sportschau.de gibt einen Überblick - und einen Ausblick auf mögliche Wechsel und ihre Folgen.

Kawhi Leonard (27, Forward, Toronto Raptors)

Der frischgebackene NBA -Champion wird, so berichten es US -Medien, seine Spieleroption bei den Toronto Raptors nicht ziehen und damit zum "Free Agent". Dennoch gilt ein Verbleib in Toronto derzeit als wahrscheinlichste Option - für dann bessere Bezüge. Die Kanadier sind aktuell das einzige Team, das dem 27-Jährigen einen Maximalvertrag über fünf Jahre und rund 190 Millionen Dollar geben kann. Gerüchte gibt es auch über einen Wechsel zu den Dallas Mavericks oder nach Los Angeles, entweder zu den Clippers oder den Lakers.

Kevin Durant (30, Forward, Golden State Warriors)

Kevin Durant ist der meistumworbene Spieler in diesem Sommer. Dabei ist der Superstar aktuell verletzt und wird nach seinem Achillessehnenriss in den NBA -Finals kommende Saison wohl kein Spiel absolvieren können. Und doch jagt die halbe Liga den 30-Jährigen. Ernsthaft infrage kommen neben der Verlängerung bei Golden State derzeit vor allem die beiden Teams aus New York - die Knicks und die Brooklyn Nets. Teamkollege Andre Igouadala von den Warriors sagt dazu: "Niemand geht zu den Knicks, sorry." Wo Durant kommende Saison unter Vertrag steht ist derzeit völlig offen.

Kyrie Irving (27, Guard, Boston Celtics)

Seit Monaten wird über die Zukunft von Kyrie Irving spekuliert. Der Superstar der Boston Celtics hatte die Gerüchte in den Wintermonaten selbst befeuert und stets betont, seine Entscheidung im Juli zu fällen. Für sein Team ist das eine mittelschwere Katastrophe, weil es die Planung fast unmöglich macht. Aber: Die Playoffs 2018, als Irving verletzt war, haben gezeigt, dass die Celtics auch ohne ihren Superstar gut zurechtkommen. Auch um Irving bemühen sich aktuell intensiv die Nets. Die Knicks scheinen ebenfalls eine Option zu sein, ebenso wie eine mögliche "Reunion" mit Ex-Teamkollege LeBron James in Los Angeles.

Jimmy Butler (29, Guard, Philadelphia 76ers)

Bei den Philadelphia 76ers gibt es in diesem Sommer nicht nur ein Fragezeichen. Das größte aber ist Jimmy Butler. Der 29-Jährige geht erstmals als "Free Agent" auf den Markt und schielt auf einen Maximalvertrag. Die Houston Rockets sollen interessiert sein, auch die Lakers. Auch in seinem Fall mischen die New Yorker Teams mit. Die 76ers haben ihrerseits angekündigt, alles für eine Verlängerung tun zu wollen - sie müssen aber zwei weitere "Free Agents" bezahlen.

Tobias Harris (26, Forward, Philadelphia 76ers)

Einer davon ist Tobias Harris. Sein Verbleib in Philadelphia ist etwas wahrscheinlicher als der von Butler, auch weil es in seinem Fall etwas weniger Interessenten gibt. Da wären zum Beispiel die Utah Jazz, die ihre Fühler ausgestreckt haben - und selbstverständlich die Brooklyn Nets, die überall mitmischen. Howard Beck vom US-amerikanischen Portal Bleacher Report hat kürzlich über Butler und Harris gesagt: "Ich habe starke Gerüchte gehört, dass die Sixers einen oder sogar beide Spieler verlieren werden."

JJ Redick (35, Guard, Philadelphia 76ers)

Der Dritte im Bunde bei den Sixers ist der inzwischen 35-Jährige JJ Redick. Ein klassischer "Shooter", der in engen Spielen mit seinem präzisen Wurf immer noch den Unterschied machen kann. Fünf Jahre spielte er zwischen 2013 und 2017 in Los Angeles, damals für die Clippers. Nun könnte er dorthin zurückkehren, diesmal aber für die Lakers auflaufen. Auch ein Verbleibt in Philadelphia scheint möglich. Dass alle drei "Free Agents" der Sixers kommende Saison noch da sind, ist aber äußerst unwahrscheinlich.

D'Angelo Russell (23, Guard, Brooklyn Nets)

D'Angelo Russell hat eine bärenstarke Saison mit den Brooklyn Nets hinter sich. Der 23-Jährige war als "Most Improved Player" nominiert, den Titel aber hat Pascal Siakam von den Raptors eingeheimst. Russell kam 2017 aus Los Angeles nach Brooklyn, genau dorthin könnte es ihn nun erneut verschlagen. Ein Verbleib in Brooklyn ist nicht ausgeschlossen, gilt aber angesichts der Gemengelage bei den Nets als unwahrscheinlich. Sollten sie tatsächlich Irving nach Brooklyn locken können, müsste sich Russell wohl ein neues Team suchen.

Nikola Vucevic (28, Center, Orlando Magic)

Der einzige Center in unserer Liste in Nikola Vucevic. Bei den Orlando Magic spielt der 2,13 große Schweizer oftmals noch unter dem Radar, gehört aber zu den stärksten auf seiner Position in der Eastern Conference. Weil Al Horford die Celtics verlassen könnte, wurde Boston bereits mit Vucevic in Verbindung gebracht. Auch die Sacramento Kings sind auf der Suche nach einem "Big Man".

msc | Stand: 26.06.2019, 08:33