Kleber holte mit Dallas den ersten Auswärtssieg der Saison. Nach sechs Niederlagen in der Fremde siegten die Texaner mit 103:98 bei den Chicago Bulls, Kleber zeigte dabei eine seiner bislang besten Saisonleistungen. Der 26-Jährige verwandelte in 15 Minuten vier von vier Würfen und kam damit auf zehn Zähler.

In Oklahoma zeigte Schröder beim 118:101 gegen die Phoenix Suns Licht und Schatten. In Abwesenheit des verletzten Superstars Russell Westbrook, der die Partie an seinem 30. Geburtstag vom Spielfeldrand verfolgte, erzielte Schröder 20 Punkte. Der 25-Jährige verwarf im ersten Durchgang elf Würfe in Serie, drehte aber mit 18 Punkten nach dem Wechsel auf.

Curry fehlt wegen Verletzung

Meister Golden State Warriors kassierte im 14. Spiel seine dritte Saisonniederlage. Bei den Los Angeles Clippers verlor das Team ohne Superstar Stephen Curry, der wegen Problemen in der Leistengegend nicht zum Einsatz kam, nach Verlängerung 116:121.

sid | Stand: 13.11.2018, 08:59