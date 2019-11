Die Mavericks um den deutschen Nationalspieler Kleber sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Nach zuvor zwei Niederlagen setzten sich die Texaner am Samstagabend (16.11.2019, Ortszeit) mit 110:102 gegen Toronto durch.

Während Kleber in etwas mehr als 38 Minuten auf zehn Punkte und sechs Rebounds kam, war es wieder einmal Luka Doncic, der die Mavericks zum Sieg führte. Dem 20 Jahre alten Slowenen gelang dank seiner 26 Punkte und 15 Rebounds ein sogenanntes Double-Double. Ähnlich erfolgreich war der Lette Kristaps Porzingis mit 20 Zählern und ebenfalls 15 Rebounds.

Isaiah Hartenstein gewinnt mit Houston Rockets

Die Houston Rockets feierten beim 125:105-Auswärtserfolg gegen die Minnesota Timberwolves den siebten Sieg nacheinander. Der siebenmalige All-Star James Harden erzielte 49 Punkte und damit zum dritten Mal in Folge mehr als 40 Punkte in einem Spiel. Harden unternahm 41 Wurfversuche, die meisten in seiner bisherigen Karriere.

Isaiah Hartenstein stand 30 Minuten auf dem Parkett, sammelte sechs Punkte und herausragende 16 Rebounds - ein neuer Karrierebestwert für den 21-jährigen Deutschen.

Los Angeles Clippers demontieren Atlanta Hawks

Ein beeindruckender Sieg gelang den Los Angeles Clippers. Das Team um den derzeit angeschlagenen und nicht eingesetzten Topstar Kawhi Leonard (Knieprobleme) gewann 150:101 gegen die Atlanta Hawks. Bester Werfer war Paul George mit 37 Punkten.

red/dpa/sid | Stand: 17.11.2019, 11:12