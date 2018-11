NBA - LeBron James wirft 51 Punkte für die Lakers

Video: NBA - Butler in Philadelphia, Stress bei den Warriors

Sportschau | 16.11.2018 | Länge: 21:02 Min.

NBA-Star Jimmy Butler hat mit den Philadelphia 76ers endlich einen neuen Club gefunden und gründet zusammen mit Joel Embiid und Ben Simmons eine neue "Big Three". Können die Sixers so wirklich einen Ring holen? Derweil gibt es bei den "Big Four" der Golden State Warriors reichlich Stress. Wie drastisch die Situation wirklich ist, analysieren die NBA-Experten Lovis Binder und Torben Beckmann. | video