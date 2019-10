Die NBA und der große Kuchen in Asien

Die NBA ist ein weltweit erfolgreiches Unterhaltungsprodukt, aber auch die schillerndste Basketball-Liga der Welt geht von Zeit zu Zeit neue Wege: So landeten die Sacramento Kings am vergangenen Wochenende in Mumbai, für zwei Spiele der Preseason gegen die Indiana Pacers. Es war das erste Gastspiel zweier NBA-Teams in Indien, mit auf den Weg gebracht wurde es von Vivek Ranadivé, dem indischstämmigen Klubbesitzer der Kings.

NBA-Gastspiel in Mumbai

Ranadivé hatte einiges aufgefahren, um das Team in seiner Heimatstadt standesgemäß zu präsentieren. Für den Flug nach Mumbai charterte er den Luxus-Jet von HipHop-Star Drake, die Spieler schwärmten hinterher von der Bord-Ausstattung mit Spielekonsolen und Schlafabteilen. Bei einem Gala-Abend erschienen sie in extra maßgeschneiderten indischen Anzügen.

Der Indien-Trip der Kalifornier ist Teil einer größeren PR-Tour von NBA-Teams durch Asien während der Saisonvorbereitung. Die Houston Rockets sind gerade in Tokio unterwegs, dort steht am Dienstag (08.10.2019) das erste von zwei Vorbereitungsspielen gegen die Toronto Raptors an, den aktuellen Champion. Die Los Angeles Lakers und die Brooklyn Nets machen für zwei Spiele in China Station.

Superstars wie LeBron James und Anthony Davis (beide Lakers) oder Kyrie Irving (Nets) hätten die chinesischen Basketball-Fans auch gerne bei der Weltmeisterschaft vor knapp einem Monat im eigenen Land bewundert. Aber da schickte die USA eine Auswahl ohne die ganz großen Namen aus der NBA. Die schon länger geplanten PR-Auftritte in den sogenannten "Emerging Markets" erschienen den NBA-Marketingstrategen offenbar wichtiger als eine WM mit unvorsehbarem Ausgang.

Wachstumsmärkte in Asien

Rakuten-Vorstandschef Hiroshi Mikitani (l.), NBA-Asien-Manager Scott Levy mit Promo-Trikots für die NBA Japan Games 2019

"Die NBA ist ein Wirtschaftsunternehmen, sie möchte global wachsen und mehr Umsätze generieren. Und China, Japan und Indien sind die drei wichtigsten Märkte in Asien", erklärt Christoph Breuer, Wirtschaftsprofessor an der Deutschen Sporthochschule Köln, die Asienstrategie der US-Basketballliga. "Die NBA muss sich dabei gegen andere globale Sport-Industrien zur Wehr setzen, wie die englische Premier League oder die Formel 1. Es geht darum, ein großes Stück vom internationalen Sport-Unterhaltungskuchen abzubekommen. Dafür muss sie sich in den zentralen Märkten in Asien behaupten."

Vor allem auf dem chinesischen Markt ist die NBA bereits seit Jahren erfolgreich präsent, mit einer gigantischen Marketingmaschinerie. Dazu gehören etwa 200 "NBA Style"-Modegeschäfte im ganzen Land, die neben Trikots auch die sehr populäre Streetwear mit NBA-Logo anbieten. Für die noch jüngeren Zielgruppen gibt es in den großen Städten "NBA Playzones", eigens entworfene Spielplätze im Basketball-Design. Die NBA hat Werbeverträge mit großen chinesischen Marken, von der Lebensmittelindustrie bis zu Reiseveranstaltern.

Rockets-Tweet gefährdet Erfolgsstory in China

Dabei bewegen sich die Klubs in politisch schwierigem Fahrwasser, nicht nur wegen des Säbelrasselns zwischen China und den USA im Handelskonflikt. Dies mussten am vergangenen Wochenende die Houston Rockets erfaren, ein Klub mit mehreren Sponsoren-Verbindungen nach China. Rockets-Geschäftsführer Daryl Morey solidarisierte sich mit der Protestbewegung in Hongkong - und löste damit in China große Empörung aus. Mehrere Sponsoren der Rockets kündigten ein Ende der Zusammenarbeit an.