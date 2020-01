Bryant ist das Talent in die Wiege gelegt: Er war der Sohn des ehemaligen NBA-Profis Joe "Jelly Bean" Bryant und der Basketballtrainerin Pamela Cox. Da sein Vater die Karriere in Europa ausklingen ließ, lebte der jungen Kobe sieben Jahre lang in Italien und wurde dort Fan des Fußball-Klubs AC Mailand. Als er dann 2013 im Milan-Trainigsgelände in Maranello vorbeischaute, spricht er von einem Traum, der für ihn in Erfüllung gehe.