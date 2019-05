Die Raptors konnten sich am Dienstagabend (07.05.2019, Ortszeit) im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie klar mit 125:89 gegen die Philadelphia 76ers durchsetzen und übernahmen in der Halbfinalserie der Eastern Confedrencer die 3:2-Führung.

Raptors-Star Leonard mit Double-Double

NBA-Allstar Leonard kam mit 21 Punkten und 13 Rebounds auf zweistellige Werte in zwei Kategorien und verbuchte ein sogenanntes Double-Double. Teamkollege Pascal Siakam war mit 25 Zählern der Topscorer im Spiel. Mit einem Sieg in Spiel sechs am Donnerstag in Philadelphia könnten die Raptors zum ersten Mal seit 2016 wieder das Endspiel der Eastern Conference erreichen.

Nuggets brauchen noch einen Sieg gegen Portland

Im zweiten Viertelfinalspiel des Abends besiegten die Denver Nuggets die Portland Trail Blazers souverän 124:98 (65:47) und übernahmen damit ebenfalls eine 3:2-Führung in der Serie. Denvers Allstar Nikola Jokic zeigte mit 25 Punkten und 19 Rebounds erneut eine starke Leistung. Sein Mannschaftskollege Paul Millsap überzeugte mit 24 Punkte. Spiel sechs wird am Donnerstag in Portland im US-Bundesstaat Oregon ausgetragen.

sid, dpa | Stand: 08.05.2019, 07:30