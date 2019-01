Dallas und Nowitzki verlieren Derby

Die Dallas Mavericks um den deutschen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki verlieren die Play-off-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer weiter aus den Augen. Die Mavs zogen am Mittwoch (Ortszeit) im texanischen Derby gegen die San Antonio Spurs daheim mit 101:105 (56:45) den Kürzeren.

Der 40-jährige Würzburger erzielte in seinen zehn Minuten Spielzeit sechs Punkte und holte vier Rebounds. Landsmann Maxi Kleber, der in Dallas' Anfangsformation stand, kam auf sieben Zähler. Nachwuchsstar Luka Doncic war mit 25 Punkten der beste Werfer der Partie. Die Mavericks belegen mit einer Bilanz von 20 Siegen und 24 Niederlagen den drittletzten Platz in der Western Conference.

Nächste Show von James Harden

Die nächste Solo-Show lieferte Olympiasieger und Weltmeister James Harden für die Houston Rockets ab, das 142:145 nach Verlängerung gegen die Brooklyn Nets konnte er aber trotz seiner Saisonbestmarke von 58 Punkten nicht verhindern. Bereits zwei Tage zuvor hatte Harden gegen die Memphis Grizzlies mit 57 Punkten geglänzt.

Der 29 Jahre alte Ausnahmekönner jagt einen Rekord des legendären Wilt Chamberlain, der vor 55 Jahren in 20 NBA-Spielen nacheinander mehr als 30 Zähler verbuchte. Harden ist mittlerweile bei 18 Begegnungen angekommen. Sein Teamkollege Isiah Hartenstein kam nicht zum Einsatz.

Die Boston Celtics feierten ohne Daniel Theis dagegen einen wichtigen 117:108 (64:53)-Heimerfolg gegen die Toronto Raptors. Celtics-Star Kyrie Irving überragte mit 27 Punkten und 18 Assists. Der 26-jährige Nationalspieler Theis kam nicht zum Einsatz. Boston ist mit 26 Siegen bei 18 Niederlagen aktuell Fünfter in der Eastern Conference.

dpa, sid | Stand: 17.01.2019, 08:32