Kurz vor der Deadline - NBA im Trade-Fieber

Das "Drama" um Davis

Bei den Los Angeles Lakers hängt allerdings der Haussegen schief, weil die Franchise um Superstar LeBron James wohl etliche Spieler geboten hat, um Anthony Davis von den New Orleans Pelicans loszueisen. Ob es noch zu einem Trade für All-Star Davis kommt, ist offen. "The Brow" hatte den Pelicans zuletzt mitgeteilt, dass er nicht plant, nach seinem Vertragsende im Jahr 2020 weiter für sie zu spielen.

Heiß umworben: Anthony Davis

Somit suchen diese jetzt oder spätestens im Sommer nach einem Trade-Partner, um ihren Superstar nicht 2020 ohne Gegenwert zu verlieren. Daraufhin kratzten die Lakers dem Vernehmen nach so gut wie all ihre talentierten jungen Spieler (Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball) zusammen und boten den Pelicans ein durchaus ansehnliches Paket, das diese aber ablehnten. Die Forderungen der Franchise sollen exorbitant hoch sein, so dass es in den Sternen steht, ob Davis in dieser Spielzeit noch wechselt.

Davis wurde für seine öffentliche Bekanntgabe seines Trade-Wunsches von der Liga mit einer Geldstrafe von 50.000 Dollar bedacht und öffentlich kritisiert. Nach dem jüngsten Barnes-Wechsel meldete sich niemand Geringeres als James bei Instagram zu Wort. Der 34-Jährige kritisierte die Doppelmoral, bei der die Teams die Spieler hin- und her tauschen könnten, wie sie wollten und Spieler hingegen als Egoisten bezeichnet werden, wenn sie einem Team den Rücken kehren wollen. "Geliked" wurde dieser Beitrag übrigens unter anderem von Davis.

Porzingis und Harris sind die "Top-Trades"

Rein sportlich ist der Barnes-Trade zwar keineswegs unbedeutend, Barnes (26) wurde 2016 immerhin Olympiasieger mit dem Team USA, doch die sportlich relevantesten Trades in den Tagen vor der Deadline waren andere. Der Porzingis-Transfer war wohl der größte (und er kam sehr überraschend), der jüngste Wechsel von (unter anderem) Tobias Harris von den Los Angeles Clippers zu den Philadelphia 76ers ist aber nicht minder bedeutend.

Die 76ers haben sich durch den Tausch von Wilson Chandler, Landry Shamet und Mike Muscala, sowie zwei ihrer zukünftigen Zweitrunden-Draft-Picks, gegen Harris, Boban Marjanovic und Mike Scott, zumindest auf dem Papier zu einem der besten Teams der Liga aufgeschwungen und wollen ihre nun vier Starspieler (Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler und Harris) langfristig halten - und schon kurz- bis mittelfristig im Titelrennen dabei sein.

Deadline als Zäsur

Generell ist die Trade Deadline in der Mitte der Saison ein bisschen der Moment, in dem die Teams entscheiden, wie sie ihre Saisonziele anpassen wollen. Philadelphia geht beispielsweise mit dem Trade "All-In" und schaltet in den Angriffsmodus. Andere wie die Washington Wizards schaffen sich durch den Porter-Trade und den zusätzlichen Wechsel von Markieff Morris nach New Orleans (für Wesley Johnson) etwas mehr Gehaltsspielraum für die Zukunft, da der Vertrag von Portis und Parker beispielsweise ausläuft, während Porters Laufzeit (und seine Gehaltszahlungen) noch länger in den Büchern steht.

Die Mavericks haben sich in der Verpflichtung von Porzingis, der in dieser Saison möglicherweise aus Verletzungsgründen gar nicht spielen wird, dafür entschieden, um den jungen Letten und den noch jüngeren Luka Doncic eine Dynastie aufzubauen, die in etwa zwei Jahren titelreif sein soll. Dazu passt auch, dass sie durch den Barnes-Deal ebenfalls Gehalt einsparen, um ihren europäischen Toptalenten im Sommer den ein oder anderen starken vertragslosen Spieler (Free Agent) an die Seite stellen zu können.

