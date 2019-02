Zum 117:112-Erfolg gegen die Houston Rockets steuerte der deutsche Basketball-Nationalspieler am Samstagabend (09.02.19, Ortszeit) 17 Punkte bei. Obwohl der Rückstand zwischenzeitlich 26 Zähler betrug, feierte Oklahoma am Ende den Sieg und festigt damit den dritten Platz in der Western Conference.

Den Rockets reichte die Galavorstellung von Superstar James Harden (42 Punkte, Foto links) nicht. Houstons deutscher Nationalspieler Isaiah Hartenstein stand nicht im Kader.

Niederlage für die Celtics

Eine Niederlage gab es für Daniel Theis mit den Boston Celtics. Der Fünfte der Eastern Conference unterlag den Los Angeles Clippers zu Hause mit 112:123. Der deutsche Nationalspieler verbuchte dabei zehn Punkte und fünf Assists.

dpa | Stand: 10.02.2019, 10:09