NBA - Oklahoma verliert gegen den Meister

Der deutsche Nationalspieler war bei der 121:130-Niederlage treffsicherster Spieler seiner Mannschaft, deren furiose Aufholjagd nicht belohnt wurde. Oklahoma hatte einen zwischenzeitlichen Rückstand von 30 Punkten auf drei Punkte verkürzt, ehe der Champion noch einmal einen Schlussspurt hinlegte.

Kleber gewinnt mit den Mavericks

Eine starke Leistung zeigte auch Maxi Kleber, der beim Sieg der Dallas Mavericks bei den Sacramento Kings 14 Punkte zum 127:123 beisteuerte. Herausragend war wieder einmal Luka Doncic: Dem Slowenen gelang mit 25 Punkten, 17 Assists und 15 Rebounds sein zwölftes Triple-Double in der laufenden Saison.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Niederlagen gab es dagegen für Isaac Bonga und Daniel Theis. Bonga unterlag mit den Washington Wizards 106:115 gegen die Chicago Bulls, Moritz Wagner fehlte aufgrund von Knöchelproblemen. Theis verlor mit den Boston Celtics 103:116 gegen die Detroit Pistons. Theis, der zuletzt wegen Knieproblemen pausiert hatte, kam in knapp 28 Minuten Einsatzzeit auf neun Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists.

Supertalent Williamson vor Debüt

Supertalent Zion Williamson (19) steht mit gut dreimonatiger Verspätung vor seinem Debüt in der NBA. Der Rookie von den New Orleans Pelicans, Nummer eins im Draft 2019, soll am Mittwoch (22.01.20) im Heimspiel gegen die San Antonio Spurs erstmals zum Einsatz kommen. Das sagte Pelicans-Vizepräsident David Griffin.

Kraftpaket Williamson, 1,98 Meter groß und 129 Kilogramm schwer, hatte sich einen Tag vor dem Saisonbeginn einer Knie-OP unterziehen müssen.

sid | Stand: 16.01.2020, 06:44