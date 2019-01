Schröder verbuchte beim 126:117 nach einer Aufholjagd bei Orlando Magic 18 seiner insgesamt 21 Punkte in weniger als fünf Minuten, Schröder traf dabei sieben Würfe in Folge. "In der NBA geht es um Runs", sagte Schröder nach dem Erfolg: "Im dritten Viertel hatten sie einen Lauf, aber wir sind stark zurückgekommen."

Superstar Russell Westbrook, dem zum vierten Mal nacheinander ein Triple Double gelang (23 Punkte, 14 Rebounds, 14 Assists), lobte den 25-jährigen Deutschen: " Er ist heißgelaufen." Topscorer der Gäste war Paul George mit 37 Punkten.

37 Punkte von Harden sind zu wenig

James Harden erzielte für die Houston Rockets zum 24. Mal in Serie mehr als 30 Punkte, musste sich mit den Texanern aber den New Orleans Pelicans 116:121 geschlagen geben. Superstar Harden kam auf 37 Zähler für die Rockets.

Die Los Angeles Lakers verloren gegen die Philadelphia 76ers 105:121 (53:64). Der Berliner Moritz Wagner blieb ohne Punkte für die Lakers.

