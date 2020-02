Die Wizards kassierten eine 117:125-Niederlage gegen die Golden State Warriors. Während Wagner gegen das schwächste Team der Liga auf acht Punkte und zwei Rebounds kam, verwandelte Mitspieler Isaac Bonga in seiner knapp zehnminütigen Einsatzzeit einen Freiwurf.

In der Tabelle liegen die Wizards mit 17 Siegen und 31 Niederlagen auf dem zehnten Platz im Osten - Orlando Magic liegt derzeit im Osten auf dem letzten Playoff-Platz und hat vier Siege mehr auf dem Konto als Washington.

Boston mit viertem Sieg in Folge

Den vierten Erfolg nacheinander fuhren die Boston Celtics ein. Das team setzte sich mit 123:115 bei den Atlanta Hawks durch. Daniel Theis gelangen dabei in 19 Minuten neun Punkte.

Außerdem behielten die Dallas Mavericks auch ohne ihren Superstar Luka Doncic mit 112:103 bei den Indiana Pacers die Oberhand. Doncic fehlte zum dritten Mal in Folge aufgrund einer Knöchelverletzung, dafür sprang Kristaps Porzingis in die Bresche und erzielte 38 Punkte - sein persönlicher Saisonbestwert. Maximilian Kleber stand in der Anfangsformation und brachte es auf fünf Punkte und acht Rebounds. Die Mannschaft belegt im Westen den sechsten Platz.

Gedenken an Bryant beim Allstar-Game

Zu Ehren des tödlich verunglückten Kobe Bryant und dessen Tochter Gianna werden die NBA-Spieler beim diesjährigen Allstar-Game in speziellen Trikots auflaufen. Wie die NBA mitteilte, wird beim Treffen der Besten am 16. Februar in Chicago das von Kapitän Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) angeführte Ost-Team in Anlehnung an Bryants langjährige Trikotnummer bei den Los Angeles Lakers die 24 auf dem Rücken tragen. Die West-Auswahl um LeBron James (Los Angeles Lakers) spielt mit Giannas Lieblingsnummer 2.

Bryant war am 26. Januar mit einem Helikopter abgestürzt und zusammen mit acht weiteren Menschen ums Leben gekommen. Auch seine Tochter Gianna (13), selbst talentierte Basketballerin, starb bei der Tragödie. In Gedenken an die neun Opfer werden neun Sterne die Trikots beim Allstar-Game zieren.

Schon in der vergangenen Woche hatte die NBA bekannt gegeben, das Format des Allstar-Games zu ändern. So wird am Ende des dritten Viertels entschieden, wie lange danach weitergespielt wird: Auf den Punktestand des führenden Teams werden im Gedenken an Bryant 24 Zähler dazugerechnet. Steht es beispielsweise 100:95, gewinnt die Mannschaft, die zuerst 124 Punkte hat. Die Zeit läuft dann nicht mehr mit.

dpa/nch | Stand: 04.02.2020, 07:45