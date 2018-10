Die Texaner unterlagen am Freitag (26.10.2018/Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga den Toronto Raptors mit 107:116 (60:69). Nachwuchstalent Luka Doncic war mit 22 Punkten der Topscorer im Spiel. Center DeAndre Jordan überzeugte mit 18 Punkten und 15 Rebounds. Maxi Kleber erzielte acht Punkte und acht Rebounds. Bei den Gastgebern war Kawhi Leonard mit 21 Zählern am erfolgreichsten.

Für Dallas war es die dritte Niederlage im fünften Spiel. Toronto konnte mit seinem sechsten Erfolg in Serie einen neuen Rekord für den besten Saisonstart der Teamgeschichte aufstellen.

Rockets verlieren zuhause gegen Clippers

Isaiah Hartenstein und die Houston Rockets zogen in eigener Halle gegen die Los Angeles Clippers mit 113:133 (61:70) den Kürzeren. Carmelo Anthony war mit 24 Punkten der punktbeste Spieler aufseiten der Texaner. Hartenstein erzielte sechs Punkte. Clippers-Spieler Montrezl Hartnell verbuchte 30 Zähler.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Titelverteidiger Golden State Warriors besiegte angeführt von Kevin Durant (41 Punkte) die New York Knicks 128:100 (53:53). Teamkollege Stephen Curry erzielte 29 Punkte beim Auswärtserfolg.

Stand: 27.10.2018, 10:05