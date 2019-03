Die Thunder konnten sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga am Mittwoch (27.03.2019/Ortszeit) mit 107:99 (45:54) gegen die Pacers durchsetzen. Der 25 Jahre alte Braunschweiger Schröder erzielte nur drei Punkte. Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen stoppte Oklahoma damit seinen Abwärtstrend.

OKC-Superstar Russell Westbrook (17 Punkte/zwölf Assists/elf Rebounds) verbuchte sein 29. Triple-Double der Saison. Paul George (31 Punkte) war der Topscorer der Partie. Im dritten Viertel gelang OKC ein 24:0-Lauf, was in dieser Saison zuvor kein NBA-Team geschafft hatte. Mit sieben verbleibenden Spielen in der regulären Saison belegen die Thunder den siebten Platz in der Western Conference und liegen damit auf Play-off-Kurs, das Polster zum Neunten Sacramento Kings ist groß.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wagner und Bonga treffen für die Lakers

Die Los Angeles Lakers zogen derweil ohne Superstar LeBron James mit 100:115 (53:60) gegen die Utah Jazz den Kürzeren. Der Berliner Moritz Wagner erzielte bei der Auswärtspleite 13 Punkte. Nachwuchstalent Isaac Bonga verbuchte zwei Punkte. Aus dem Play-off-Rennen haben sich die Kalifornier bereits verabschiedet. Das Team ist aktuell Elfter im Westen.

dpa | Stand: 28.03.2019, 07:00