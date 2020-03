Zwei Tage nach dem Heimsieg gegen den Titelkandidaten Milwaukee Bucks gewann die Mannschaft am Sonntag (08.03.2020) mit 112:103 erstmals in dieser Saison gegen die Clippers. Die beiden vorausgehenden Spiele in der Hauptrunde hatten die Clippers für sich entschieden.

Umkämpfte Partie

Die rund 20.000 Zuschauer im Staples Center sahen lange eine ausgeglichene und umkämpfte Partie der Spitzenteams, die die Western Conference anführen und sich beide Hoffnungen auf den Titel machen. Erst im dritten Viertel zogen die Lakers etwas davon. Die meisten Punkte machte zwar Clippers-Profi Paul George (31), in der Summe setzten sich aber die Lakers mit den starken Anthony Davis (30), LeBron James (28) und Avery Bradley (24) verdientermaßen durch.

James kam nach seiner starken Vorstellung beim Sieg gegen die Bucks, durch den sich die Lakers erstmals seit der Saison 2012/2013 wieder für die Playoffs qualifiziert hatten, zwar nicht auf ganz so gute Zahlen. Am Ende hatte er aber dennoch neben den 28 Punkten auch sieben Rebounds und neun Vorlagen auf dem Konto.

dpa | Stand: 08.03.2020, 23:42