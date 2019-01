Beim 141:113-Triumph seiner Houston Rockets bei den Cleveland Cavaliers gelang dem 29 Jahre alten Guard als erstem Spieler der NBA -Geschichte in weniger als 30 Minuten Spielzeit ein Triple-Double mit 40 Punkten. Harden kam in 29 Minuten zudem auf zehn Rebounds und zwölf Assists. Für Harden war es bereits das 15. Spiel in Folge mit mindestens 30 Punkten.

Einen Meilenstein erreichte Superstar Stephen Curry beim 146:109-Sieg des Meisters Golden State Warriors gegen die Chicago Bulls. Mit einem versenkten Dreier Ende des dritten Viertels kletterte Curry auf Rang drei der Liste der besten Distanzschützen der NBA-Historie. Mit nun insgesamt 2285 Zählern nach Würfen jenseits der Dreierlinie hat der 30-Jährige nur noch Ray Allen (2973) und Reggie Miller (2560) vor sich.

Nowitzki wurfschwach

Die Dallas Mavericks haben auch mit einem wurfschwachen Dirk Nowitzki ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Beim 119:115-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves, dem erst vierten Auswärtssieg der Texaner in der laufenden Saison, verfehlten alle acht Würfe des Würzburgers ihr Ziel, am Ende standen nur vier Rebounds in 13 Minuten auf der Habenseite.

Besser machte es Nowitzkis Teamkollege Maximilian Kleber, der 30 Minuten auf dem Parkett stand und es dabei auf 13 Punkte und drei Rebounds brachte. Bester Schütze der "Mavs" war einmal mehr das Supertalent Luka Doncic mit 29 Punkten, zwölf Assists und acht Rebounds. Der Slowene erzielte sieben der letzten neun Punkte für Dallas, Nowitzki war voll des Lobes: "Das ist es, was er bislang für uns gemacht hat, er ist unser Matchwinner."

Wagner punktet bei Lakers-Pleite

Zum zwölften Saisoneinsatz kam der einstige deutsche Collegestar Moritz Wagner bei den Los Angeles Lakers. Der 21-Jährige stand bei der 95:113-Pleite in Utah acht Minuten auf dem Platz und erzielte sechs Punkte und drei Rebounds. Bei den Lakers fehlte erneut Superstar LeBron James, der dem 16-maligen Champion wegen einer Leistenverletzung noch mindestens eine Woche fehlen wird.

Stand: 12.01.2019, 10:15