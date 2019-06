Basketball

NBA-Finals - Warriors zum Siegen verdammt

Die Golden State Warriors müssen schaffen, was erst einem Team in den Finals der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gelungen ist: Die Star-Truppe aus Kalifornien braucht beim 1:3-Rückstand gegen Toronto drei Siege, um noch den Titel-Hattrick zu schaffen. Der Blick in die eigene Historie macht Mut.