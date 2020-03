Re-live: Das Finale der Basketball-EM 1993 zwischen Deutschland und Russland

Video: Andreas Toba: Der Olympia-Held von Rio will auch 2021 an den Start gehen

Sportschau. . 03:25 Min. . Das Erste.

Turner Andreas Toba hatte sich mit einem offenen Appell an das IOC gewandt, die Spiele zu verschieben. Dass ihm jetzt die Zeit wegrennt, glaubt der 29-Jährige nicht. Er will auch 2021 an den Start gehen. | video