Die Mannschaft um NBA -Profi Dennis Schröder bezwang am Samstag (07.09.2019) in Schanghai den Außenseiter mit 89:78 (36:37). Mit 24 Punkten war Schröder treffsicherster Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds, die erneut lange Zeit verunsichert auftrat.

Bei einem Sieg gegen Kanada im letzten WM-Spiel am Montag wäre der Sprung zu einem Qualiturnier für die Sommerspiele 2020 perfekt. Im Falle einer Niederlage würde dies noch von Ergebnissen anderer Teams abhängen.

"Bin stolz auf die Mannschaft"

Bester Spieler gegen die weiterhin sieglosen Afrikaner war der starke Schröder, der neben seinen 24 Punkten auch 12 Assists beisteuerte. Johannes Voigtmann und Daniel Theis kamen auf 14 Zähler.

"Sie haben uns in der Verteidigung das Leben extrem schwer gemacht" , sagte Bundestrainer Henrik Rödl. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie das Spiel gedreht hat und verdient gewonnen hat. Dennis war überragend in der zweiten Halbzeit."

Fehlender Flow

Wie schon in den Spielen zuvor war auch gegen den Weltranglisten-37. im ersten Durchgang der fehlende Flow deutlich bemerkbar. Rödl vertraute zum vierten Mal bei der WM der gleichen Anfangsformation, in der Ismet Akpinar als zweiter Guard neben Schröder weiter seine Form suchte und seine ersten fünf Würfe danebensetzte. Nach einem 0:5-Start zog Schröder den deutschen Angriff ansehnlich auf. Erst punktete der 25 Jahre alte Braunschweiger selbst zweimal per Korbleger, setzte dann seine Mitspieler ein. Maximilian Kleber und Daniel Theis trafen sehenswert per Dunk, doch nach der 14:9-Führung gelang offensiv überhaupt nichts mehr. Die letzten viereinhalb Minuten des ersten Viertels blieb das deutsche Team ohne Korberfolg.

Wie schon mehrfach bei dieser WM fehlte der Schwung, der Angriff stockte, von außen fielen kaum Würfe, dazu leistete sich das Rödl-Team alleine im zweiten Abschnitt neun Ballverluste. Beiden Mannschaften unterliefen haarsträubende Fehler, dem deutschen Team war wie bei der Blamage in der Vorrunde gegen die Dominikanische Republik die Verunsicherung deutlich anzumerken. Im vorigen Turnierverlauf hatte Senegal nicht einmal jeden fünften der Dreipunkte-Würfe getroffen, im zweiten Viertel gewann der Bronzegewinner der Afrikameisterschaft 2017 aber an Sicherheit.