Mit Siegen im letzten Vorrundenspiel in Shenzhen gegen Jordanien am Donnerstag (10.30 Uhr) und in den Platzierungsspielen gegen den Senegal und Kanada in Shanghai würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zumindest das Minimalziel erreichen, einen Platz bei einem Olympia-Qualifikationsturnier im kommenden Jahr. "Wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, damit wir alle noch einmal an einem Strang ziehen und jetzt wenigstens die Aufgabe erfolgreich lösen."

Schröder: "Alle müssen mitziehen"

Schröder übernahm die Verantwortung für das Scheitern. "Ich nehme das in erster Linie auf mich, ich bin ja der Leader der Mannschaft. Da habe ich gar kein Problem mit", sagte er, nahm aber auch die Mitspieler in die Verantwortung und bemängelte die fehlende Geschlossenheit im Team. "Die Gegner hatten mehr Energie als wir. Ihre Bank habe ich gesehen, die waren immer happy füreinander, wir haben das leider nicht so getan." Die Teamchemie sei zwar grundsätzlich gut gewesen. "Aber im Spiel war es anders, da hat jeder mit sich selber gekämpft, warum er nicht so viel spielt. Es war anders in den Spielen bei der WM, das war halt schade."

Schröder deutete zumindest atmosphärische Störungen im Team an und knüpfte das Fortsetzen seiner Karriere im DBB-Team auch an die weitere Entwicklung: "Wir haben sehr viel Potenzial und können in Zukunft viel erreichen. Aber da müssen natürlich auch alle mitziehen. Solange auch alle mitziehen, bin ich dabei, keine Frage."

dpa/sid | Stand: 04.09.2019, 10:00