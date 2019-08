Gut eine Woche vor dem WM-Auftaktspiel gegen Frankreich musste sich das Team um NBA -Profi Dennis Schröder in Saitama Gastgeber Japan mit 83:86 (42:35) geschlagen geben. Am Mittwoch (28.08.2019) kommt es vor dem Start in die Endrunde (31. August bis 15. September) in Jiangmen zum siebten und letzten Test gegen Australien.

Hachimura stark

Bester Werfer war Schröder mit 16 Punkten, bei den Japanern war Rui Hachimura nicht zu stoppen. Der NBA-Profi, bei den Washington Wizards künftig Teamkollege der deutschen Nationalspieler Isaac Bonga und Moritz Wagner, kam auf 31 Punkte. Vor allem aus dem Dreipunktebereich kam Deutschland mit 25,6 Prozent auf eine schwache Trefferquote.

In der Vorrundengruppe G der WM in China trifft die deutsche Mannschaft am 1. September in Shenzhen auf Frankreich, danach geht es gegen die Dominikanische Republik (3.) und Jordanien (5.). Zwei Teams kommen weiter. Die deutsche Mannschaft spielt in China unter anderem um ein Olympiaticket, die zwei besten europäischen Teams qualifizieren sich direkt für Tokio 2020.

Schlechte zweite Halbzeit

Das deutsche Team, das die vorherigen fünf WM-Testspiele allesamt klar gewonnen hatte, verschenkte den Sieg im Schlussviertel. 1:45 Minuten vor Schluss gingen die Japaner in Führung (82:81), danach hatten die Gäste keine Antwort mehr parat.

dpa/sid | Stand: 24.08.2019, 09:45