Starker letzter WM-Test für deutsche Basketballer

Dennis Schröder und Co. besiegten Titelkandidat Australien im chinesischen Jiangmen mit 74:64 (45:29). Vor allem in der Defensive überzeugte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl. Spielmacher Schröder (15 Punkte) und Maximilian Kleber waren (11) die treffsichersten Akteure gegen die "Boomers", die am Samstag mit einem Sieg gegen Topfavorit USA (98:94) für Aufsehen gesorgt hatten.

Vier Tage nach der mäßigen Leistung bei der Niederlage gegen Japan zeigte sich die DBB-Auswahl erholt und von Beginn an sehr konzentriert. Center Johannes Voigtmann kam mit perfekter Trefferquote auf zehn Punkte in der ersten Halbzeit, bei den Rebounds dominierte das deutsche Team die physischen Australier um den früheren NBA-Meister Andrew Bogut.

Schröder kommt erst spät in Fahrt

Aufbauspieler Schröder fand zwar zunächst nicht seinen Wurfrhythmus, ließ sich davon aber nicht beirren. Mit einem getroffenen Wurf von mehr als einen Meter hinter der Dreierlinie vergrößerte der 25-Jährige die Führung auf 36:22, Maximilian Kleber traf kurz vor der Pause binnen kurzer Zeit ebenfalls zwei Distanzversuche. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich, dass beide Teams den letzten Test durchaus ernst nahmen. Australiens NBA-Center Aron Baynes schubste Schröder zu Boden, der jedoch die Ruhe behielt. Durch den Treffer von Bayern Münchens Danilo Barthel ging das deutsche Team mit einem 62:43 ins letzte Viertel. Im Schlussabschnitt schlichen sich zwar Unkonzentriertheiten ein, so dass Australien noch einmal näher herankam. Der deutsche Sieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

Der Erfolg bringt viel Rückenwind vor dem Start in die Weltmeisterschaft am Sonntag (14.30 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) gegen den Weltranglistendritten. Nach dem Duell mit Frankreich stehen bei dem Turnier vom Samstag bis 15. September in der Gruppe G in Shenzhen noch Partien mit der Dominikanischen Republik (3. September) und Jordanien (5. September) an.

Stand: 28.08.2019, 16:04