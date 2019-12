Tibor Pleiß - Euroleague vor Augen, die NBA im Hinterkopf

Ein kurzer angetäuschter Pass, ein bisschen Platz für den Wurf - Tibor Pleiß drückt ab, der Ball fliegt durch die Reuse, berührt dabei nicht mal den Ring. Es ist der erste Dreier in dieser Euroleague-Spielzeit für den 2,18-Meter-Mann mit dem weichen Händchen, eine kleine Last, die von ihm abfällt. "Ich habe so viele verschossen, aber endlich war es an der Zeit, dass ich den ersten reingemacht habe" , sagt er danach im Kabinengang im Gespräch mit sportschau.de: "Aber ich gebe zu: ich haben den Korb nicht mal gesehen."

Mit 99:79 (48:41) gewinnt Anadolu Efes Istanbul das Spiel gegen Maccabi Fox Tel Aviv. Punktgleich mit Madrid und Barcelona grüßen die Türken im höchsten europäischen Wettbewerb von der Spitze. Doch der Finalist des Vorjahres will mehr.

Zuhause in Istanbul