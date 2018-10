Die Münchner bezwangen am Donnerstag (25.10.18) mit einer überzeugenden Leistung den spanischen Vizemeister Saski Baskonia aus Vitoria-Gasteiz mit 77:71 (43:32). Mit zwei Erfolgen aus vier Spielen hat die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic damit einen ordentlichen Start in die Gruppenphase der europäischen Königsklasse hingelegt. Die besten acht von 16 Mannschaften schaffen nach jeweils 30 Partien den Sprung in die K.o.-Runde.

Williams mit 22 Punkten

Bester Werfer für die Münchner war der frühere NBA-Profi Derrick Williams (Foto) mit 22 Punkten, auch Aufbauspieler Maodo Lo überzeugte mit 15 Zählern. "In der zweiten Halbzeit haben wir es geschafft, unsere Führung auszubauen. Ich denke, es war ein verdienter Sieg", sagte Lo bei "Telekom Basketball". Der deutsche Nationalcenter Johannes Voigtmann kam für die Spanier auf drei Punkte und fünf Rebounds.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 26.10.18, ab 22.50 Uhr

dpa | Stand: 25.10.2018, 22:00