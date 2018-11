Gegen die Türken, die die vierte Niederlage in Folge kassierten, punkteten gleich fünf Bayern-Spieler zweistellig. Beste Werfer des Teams von Trainer Dejan Radonjic waren Devin Booker (18 Punkte), Nihad Dedovic (16) und Petteri Koponen (16).

Die Gastgeber starteten vor 5087 Zuschauern gut in die Partie und erarbeiteten sich im ersten Viertel einen knappen Vorsprung. Im zweiten Durchgang legten die Bayern einen Zwischenspurt ein und bauten ihre Führung schon zur Halbzeit auf 19 Punkte aus.

Stark unter dem Korb und aus der Distanz

Istanbul fand gegen die Hausherren auch in der Folgezeit kaum Mittel. Die Bayern nutzten jede Lücke und überzeugten sowohl aus der Distanz als auch unter dem Korb. Noch im März waren die Münchner im Halbfinale des EuroCups in zwei Spielen an Darüssafaka gescheitert. Istanbul holte später auch den Titel.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 08.11.18, 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 08.11.2018, 21:49