In seinem ersten Einsatz nach dem Jahreswechsel musste sich der Tabellenführer der Bundesliga bei Anadolu Istanbul nach einer schwachen ersten Hälfte 77:92 (36:55) geschlagen geben. Damit stehen die Bayern nach 16 von 30 Hauptrundenspielen bei acht Siegen und acht Niederlagen. Der 13-malige türkische Meister hatte den Münchnern schon die Rückkehr in den bedeutendsten europäischen Wettbewerb verdorben, im Oktober setzte es zum Auftakt in eigener Halle ein 71:90.

Keine Geschenke von Nationalspieler Tibor Pleiß & Co.

Nun war auch beim Wiedersehen mit dem Team um den deutschen Nationalspieler Tibor Pleiß und den früheren Bayern-Profi Vasilije Micic, mit 20 Punkten Topscorer der Gastgeber, nichts zu holen. Schon im ersten Viertel ließen die Bayern die Türken davonziehen (18:27), bis zur Pause wurde es nicht besser.

Micic traf vier Dreier und hatte bereits vor dem Seitenwechsel 18 Punkte auf seinem Konto. In der Schlussphase kamen die Münchner noch einmal bis auf sieben Punkte heran (75:82/38. Minute), zum Sieg reichte es nicht mehr. Topscorer der Gäste war Vladimir Lucic (14 Punkte).

dpa | Stand: 03.01.2019, 22:11